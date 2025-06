Basta dare i numeri. Sui rinforzi servono risposte concrete

Chi fa da sé fa per tre. Lo sanno bene i commercianti di Marebello, che hanno assoldato la vigilanza privata per pattugliare la zona nelle ore notturne per tutta l’estate. Non sono i primi e non saranno gli ultimi. E intanto i politici litigano sui rinforzi, e danno i numeri. Dalla Lega Jacopo Morrone spiega che Rimini quest’estate può contare su 213 divise. Da Palazzo Garampi l’assessore Juri Magrini fa notare che c’è poco da esultare, visto che "due anni fa i rinforzi estivi furono 330". La matematica non è un’opinione. Quello che manca è un’azione bipartisan della politica riminese tutta, affinché il nostro territorio abbia gli uomini che merita, in ragione della sua complessità e degli eventi. I rinforzi servono a Rimini. E non solo d’estate.