"Basta degrado, San Giuliano cambierà volto"

La spiaggia davanti a via Ortigare e il completamento del lungomare con percorsi ciclopedonali e spazi ludici e sportivi a San Giuliano, la completa attuazione al progetto Parco del mare creando nuove connessioni con gli altri comparti della città. Gli altri progetti finanziati riguardano poi anche la riqualificazione e messa in sicurezza dello scalo di alaggio per le barche sulla sponda sinistra del porto, la messa in sicurezza e adeguamento del capanno sulla sponda destra del canale Marecchia, che sarà la sede sperimentale del Rimini Blu lab, finanziato dal progetto assieme al Laboratorio Rimini Tiberio. In particolare il Laboratorio Rimini Tiberio, proseguirà nel proprio ruolo di hub locale dell’Agenda Digitale Regionale, con attività di divulgazione, formazione e sperimentazione sul tema di cultura digitale mentre Rimini Blue Lab, svilupperà attività educative con le scuole, eventi culturali, attività per promuovere la crescita culturale a tutto campo, in particolare tra i giovani e le categorie svantaggiate, sui temi e le nuove professioni dell’economia verde e blu. Quella del Comune di Rimini è una delle 14 Atuss dell’Emilia-Romagna, uno strumento di programmazione territoriale individuato dalla Regione per raggiungere gli obiettivi del Patto per il Lavoro e il Clima e dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in stretta collaborazione con i territori. "La strategia messa a punto dal Comune – osserva il sindaco di Rimini – valorizza e riqualifica in particolare il fronte mare ma recupera anche, da aree degradate, nuovi spazi alla socialità, offrendo ai cittadini anche opportunità di formazione e approfondimento sulla cultura digitale e sulla blue economy. Azioni strategiche per inserirsi meglio nel mondo del lavoro e affrontare le sfide future. La strategia Atuss è molto chiara: dall’armonia tra l’elemento naturale e l’anima blu di Rimini, il mare, si sprigiona la spinta per una azione strutturale di ‘democrazia urbana’ legata alla pari accessibilità ai luoghi da parte di tutte le persone e allo stesso tempo un salto di qualità ulteriore sul fronte dell’attrattività turistica".