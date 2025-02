"Basta dibattiti, la Regione rinunci alla variante della nuova Statale 16"

"La Regione deve bloccare definitivamente il progetto del primo stralcio della variante della Statale 16 da Bellaria Igea Marina fino a via Montescudo a Rimini". A chiederlo, attraverso una risoluzione inviata al presidente della Regione, Michele de Pascale, e all’assemblea regionale, è il consigliere di Fratelli d’Italia Nicola Marcello.

Marcello aveva già annunciato la presentazione della risoluzione. Ora attende una risposta dalla Regione, per mettere fine a decenni di dibattiti. Per il consigliere la decisione va presa subito "evitando ulteriori fasi di stallo che precludono altre importanti scelte strategiche". Insomma, bisogna agire e bocciare un progetto che, secondo il consigliere di FdI, "non è più adeguato ai tempi" per una lunga serie di motivi. Nel documento presentato in Regione si fa cenno agli interventi realizzati negli ultimi anni sulla viabilità esistente, capaci di migliorare lo stato di fatto. Solo per citarne alcuni: le rotonde tra la Statale 16 agli incroci con la consolare per San Marino e la stessa via Montescudo. Per Marcello il progetto per il primo tratto della nuova Adriatica da Bellaria a Rimini "è ampiamente superato. È un’opera di cui si è iniziato a parlare oltre 30 anni". Un progetto vecchio e "avrebbe un grave impatto sui centri abitati che attraverserà e sull’ambiente". Per non parlare dei costi che, per l’esponente di Fratelli d’Italia, sono ormai lievitati "a oltre 250 milioni di euro, peraltro non ancora finanziati".

Quindi meglio mettere una pietra sopra al passato, spingere per un terzo casello alla Fiera e migliorare l’attuale Ss16. Ecco come: "Progettare la messa in sicurezza con l’allargamento della Statale, attualmente a 2 sole corsie in zona nord, e una bretella di collegamento con il futuro terzo casello dell’A14, sulla cui necessità tutti sono d’accordo. Tale opera non sarà solo a servizio della Fiera, ma anche delle quotidiane esigenze di viabilità del centro, del traffico della Marecchiese, con notevoli benefici per tutta la viabilità extraurbana".