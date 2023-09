Basta incidenti a Pian della Pieve Arriva una rotatoria da 240mila euro

Una rotonda anti incidenti. E’ quella che l’amministrazione comunale di Coriano sta realizzando all’incrocio tra le vie Montescudo e Parco del Marano in località Pian della Pieve. "Sarà un incrocio più sicuro e più illuminato che farà da deterrente a chi percorre lo snodo viario segnato in passato da diversi incidenti stradali per il notevole flusso di mezzi" spiegano dall’amministrazione comunale. L’opera è finanziata da un fondo Pnrr per un importo di 240mila euro, spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Bianchi. "Mettiamo mano ad un progetto legato alla viabilità e alla sicurezza che consentirà, tramite la realizzazione di una rotatoria, di ridurre la velocità e quindi il livello di rischio per gli automobilisti". Gli operai della impresa Mattei di Villa Verucchio sono all’opera da giorni per bonificare le isole spartitraffico esistenti, mettere in sicurezza l’incrocio e procedere ai lavori della rotatoria che avrà complessivamente un diametro di 14 metri. I lavori dovrebbero terminare a fine ottobre, condizioni meteo permettendo. Verrà potenziata anche la pubblica illuminazione, con led e sei nuoti lampioni.