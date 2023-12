"Basta litigi, alla città servono risposte"

"Chiediamo risposte e in fretta, non polemiche". Il pensiero di Bruno Bianchini, presidente di Federalberghi, lo accomuna ad Alfredo Rastelli di Confcommercio e Roberto Corbelli di Cna. Da quando la giunta Angelini è ritornata in municipio dopo la sentenza del Consiglio di Stato, i toni dello scontro politico si sono via via alzati. "La situazione in città è complicata – premette Alfredo Rastelli –. Questo continuo confronto non rimane confinato tra pochi, ma ha riflessi nella città e questo è un problema. Ogni iniziativa, ogni confronto anche con comitati o gruppi di cittadini vede schierarsi le fazioni. Di questo non abbiamo bisogno".

Ma non è solo un problema di clima cittadino, precisa il presidente di Confcommercio. La sentenza del Consiglio di Stato è di un mese fa. La giunta è tornata in azione qualche giorno dopo. "Avvertiamo ancora un po’ di confusione nel confronto con categorie e città. I temi da affrontare sono tanti, vengono fissate diverse riunioni, ma a volte, come è capitato per discutere del Rue, non ci sono elementi e si torna a casa. Altre volte assistiamo a decisioni che provocano malumore, come la chiusura di viale Dante in questi giorni per verniciare i pali dell’illuminazione. Sarebbe bastato un chiarimento per posticipare l’intervento, come per altro è stato fatto dopo le segnalazioni".

In casa Federalberghi hanno fretta, dice Bianchini. Alcuni giorni fa il consiglio dell’associazione ha incontrato la sindaca. "Abbiamo presentato le nostre priorità: la Dmo (soggetto per promuovere la destinazione in Italia e all’estero, ndr), siamo l’unica località della Riviera a non averne una; poi un piano di comunicazione e promozione. La battaglia contro quello che riteniamo essere abusivismo turistico, mi riferisco agli appartamenti. Delle polemiche politiche ne abbiamo abbastanza e non penso siano interessanti. Oggi il programma che l’amministrazione pensava di attuare i cinque anni è saltato. Ne sono rimasti tre e va ripianificato un po’ tutto. Non è bene lavorare con la fretta, ma oggi questa è la situazione: c’è fretta. Oggi si guarda al Natale, ma dal 7 gennaio in poi parte il conto alla rovescia per prepararsi ai prossimi tre anni di legislatura". Guarda avanti anche Roberto Corbelli, per Cna. "Quello che serve alla città non è di sinistra e non è di destra, è semplicemente quanto serve. Dobbiamo portare idee. È per questo che abbiamo chiesto un confronto con l’amministrazione che veda il mondo economico nelle condizioni di offrire idee per guardare avanti. Oggi le sfide non si giocano guardandosi in città, ma guardando il mondo".

Andrea Oliva