Basta Notte rosa: "È il momento di cambiare"

Una Notte rosa in un periodo dell’estate diverso, pochi giorni dopo la chiusura delle scuole e quasi in contemporanea con la pentecoste così da attrarre anche i turisti tedeschi. Un evento con un’anima diversa e persino un nome diverso dove non compaia più il termine ‘Notte’. Di fatto un altro evento. E’ questo il risultato dell’incontro avuto ieri mattina dalla sindaca Daniela Angelini, l’assessore la Turismo Mattia Guidi e i rappresentanti delle categorie economiche. I tre punti su cui categorie e amministrazione hanno trovato una sostanziale convergenza, sono stati messi nero su bianco. Ed ora sarà Daniela Angelini a portarli sul tavolo di Visit Romagna. Sarà in quella sede che si vedrà fino a che punto le idee portate da Riccione faranno breccia nei desiderata delle amministrazioni comunali della riviera romagnola. Una partenza in salita visto che Jamil Sadegholvaad, presidente di Visit Romagna, oltre che presidente della Provincia e sindaco di Rimini, aveva già posto la data della nuova Notte rosa per il solstizio d’estate, il 21 giugno. Riccione vorrebbe portare il cambiamento agli estremi. E’ risaputo che da queste parti la Notte rosa ha incontrato una crescente disaffezione sfociata in contrarietà. Ed è risaputo che la Notte rosa attira un pubblico giovanile che sta mettendo in difficoltà le attività turistiche. Altro elemento che anche ieri Federalberghi ha portato all’attenzione della giunta è il fatto che i numeri in termini di presenze del weekend dell’evento sono tutt’altro che soddisfacenti. Federalberghi ha chiesto in estate di uscire dalla Notte rosa, chiamarsi fuori da un evento di sistema. Su questo, ieri il Comune ha risposto picche. "Pur confermando la scelta di restare all’interno di un evento di sistema di questa portata, anche perché uscirne da soli non darebbe alcuna garanzia di tenere lontano il pubblico indesiderato, in questi mesi come amministrazione abbiamo lavorato proprio con l’obiettivo di creare le condizioni per apportare le modifiche necessarie al format – dice la sindaca -. Insieme agli operatori, oggi abbiamo convenuto che il weekend tra il 13 e il 15 giugno possa essere il periodo più idoneo anche per sfruttare il traino della Pentecoste e anche la necessità di modificare il brand. Ora proseguiremo la discussione all’interno del cda di VisitRomagna". In casa Federalberghi apprezzano "la disponibilità mostrata dall’amministrazione di confrontarsi sull’evento - premette il presidente Claudio Montanari -. Allo stesso modo notiamo come anche Visit Romagna abbia rilevato la necessità di porre modifiche all’evento cambiandone il periodo. Riteniamo tuttavia che questo percorso vada portato fino in fondo, puntando sul periodo tra il 13 e il 15 giugno. Inoltre il termine ‘Notte’ deve sparire, e l’evento in sé va ripensato".

Andrea Oliva