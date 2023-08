"Basta polemiche: lungomare tirato a lucido"

Il lungomare della Regina superato l’esame anche di decoro e pulizia. Dopo le (tante) polemiche dell’anno scorso sulla pavimentazione, che era stata giudicata troppo delicata visto il colore – bianco – e ben poco funzionale, l’amministrazione ha avviato una serie di interventi che ne hanno profondamente cambiato l’aspetto e, soprattutto, garantito la tenuta durante la stagione estiva in corso. E sono pure in arrivo i cestini, oltre 40, nella zona a mare.

"La pulizia del lungomare Rasi-Spinelli e dei suoi nuovi materiali – conferma Alessandro Uguccioni, l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente – insieme a quella per la passeggiata di ponente (quella pedonale dietro le cabine dal porto Tavollo fino al portocanale Ventena, ndr), hanno richiesto quattro passaggi stagionali con la macchina lavasciuga guidata da autista di Hera. L’ultimo passaggio avverrà all’inizio di settembre. Ogni passaggio ha impiegato tre notti di intervento. Inoltre abbiamo anche la Geat, che passa 6 giorni su 7 alla settimana con l’idropulitrice, per pulire le aree più sensibili o le macchie puntuali come quelle dovute a gelati o bibite cadute a terra. Inoltre, con il cambio della modalità di raccolta rifiuti, abbiamo eliminato dal lungomare anche tutti i bidoni delle attività commerciali che insistevano sulla via Rasi-Spinelli".

In arrivo inoltre 40 nuovi cestini dei rifiuti: "Siamo pronti finalmente, grazie a Hera avremo 40 nuovi cestini, che saranno significativi anche per le dimensioni – prosegue Uguccioni – Verranno impiegati per la raccolta differenziata e della plastica: saranno 20 per un tipo di rifiuto e altri 20 per l’altro. Saranno distribuiti dalla zona porto al Ventena a nord, ed anche in via Dante, lungo l’asse pedonale turistico".

Molti servizi di pulizia rientreranno nei contratti fatti con Hera e Geat. "Tutto ha un costo ma non si tratta di spese pazze. Sono interventi programmati all’interno del piano di pulizia cittadino – conclude Uguccioni – Siamo contenti di quanto effettuato, questa formula funziona e sarà ripetuta nel tempo. Anche gli apprezzamenti dei turisti hanno confermato il buon lavoro svolto fin qui". La Regina insomma può sorridere dopo la prima vera stagione estiva con il nuovo lungomare finalmente completato, e al centro dell’attenzione di un’intera zona a mare rinnovata e ristrutturata. A fine stagione quando sarà tempo di bilanci, anche turistici, si tornerà poi a parlare di costi e ricavi ma per adesso il nuovo volto del lungomare, anche con pulizia garantita, è già diventato un valore aggiunto, anche per l’indotto turistico cattolichino.

Luca Pizzagalli