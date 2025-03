"Basta polemiche, salviamo i Mutoid insieme"

"Salviamo insieme i Mutoid. Ma ora basta con le bugie e lespeculazioni". Mentre gli artisti, che rischiano lo sfratto dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha giudicato abusive le loro case (ricavate da vecchi camion, roulotte, container) e ha stabilito che vanno demolite, si infiamma lo scontro politico sulle sorti di Mutonia. Venerdì in consiglio comunale è stato discusso e approvato l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, che impegna la giunta a trovare "soluzioni condivise e nel rispetto della sentenza" per garantire la permanenza dei Mutoid a Santarcangelo. I consiglieri di Fratelli d’Italia si sono astenuti, voto contrario per Berlati e quelli di Alleanza civica. "I consiglieri di maggioranza – attacca Barnaba Borghini – chiedono di impegnare la giunta (quindi loro stessi) a fare quel che da anni avrebbe dovuto fare! Ma i Mutoid non hanno bisogno di chiacchiere e pacche sulle spalle, hanno bisogno che li si aiuti concretamente a individuare una nuova area dove vivere e continuare a creare la loro arte". Accuse che Pd, Più Santarcangelo, Pensa - Una mano per Santarcangelo respingono ai mittenti: "Venerdì poteva essere l’occasione per un bel momento di confronto propositivo, invece si è trasformato nel solito pessimo teatrino della politica. A parole tutti vicini ai Mutoid, ma poi al momento di votare FdI si astiene e Alleanza Civica vota contro".

Il segretario del Pd Paola Donini ricorda che il piano urbanistico adottato nel 2014 per salvare i Mutoid, in seguito al contenzioso legale avviato da Giorgio Ricci (che abita vicino al campo della Mutoid waste company), "fu realizzato dal commissario prefettizio Clemente Di Nuzzo con i pareri favorevoli della Regione e della Soprintendenza". Un piano "ritenuto legittimo anche dal Tar, ma che ora con la sentenza del Consiglio di Stato ha perso la sua validità". Serve una soluzione, "l’odg presentato in consiglio è stata l’occasione per dare un mandato chiaro alla giunta ed esprimere una solidarietà trasversale. È triste vedere l’opposizione fare polemiche da retrobottega". "Basta speculazioni e bugie. Questo – conclude la Donini è invece il momento di adoperarsi, tutti insieme, per garantire la permanenza dei Mutoid a Santarcangelo".

Manuel Spadazzi