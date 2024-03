"Basta rattoppi e degrado sulle antiche mura"

Il Comune ha annunciato il restauro delle mura storiche da Porta Galliana a corso Giovanni XXIII. "Un intervento sollecitato dal sottoscritto – sostiene Gioenzo Renzi di FdI - dinnanzi allo stato di abbandono e degrado delle mura. Ricordo che Porta Galliana faceva parte delle mura costruite dall’imperatore Federico II di Svevia tra il 1225 e il 1248, per difendere la città sul lato mare. Delle Mura Federiciane è rimasto solo il tratto, un centinaio di metri, lungo via Bastioni Settentrionali, da Porta Galliana all’incrocio con corso Giovanni XXIII. Sulla cima delle mura, costruite in laterizi, alte più di 5 metri, non sono più presenti i merli, in gran parte crollati per i terremoti. Attualmente le mura si trovano in una situazione di precaria stabilità, vittime dell’abbandono, di osceni rattoppi, parzialmente demolite per creare posti auto. Per questo ho chiesto al sindaco, la realizzazione di una fascia di rispetto delle mura libera da parcheggi, il rifacimento della pavimentazione di via Bastioni Settentrionali, la demolizione della centrale elettrica per migliorare il contesto della via".