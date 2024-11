"Basta social: denunciate i furti ai carabinieri"

L’allarme contro l’escalation di furti è scattato qualche settimana fa. E la giunta lo raccoglie forte e chiaro. "Non smettete di fare segnalazioni o denunce", l’appello del vicesindaco Paolo Masini. Nel mirino sono finite in particolare le case di via padre Balboni a Villa Verucchio, bersagliate dai ladri. Tra i residenti è cresciuto lo sconforto. Piero Canarini, consigliere della lista Verucchio che vorremmo e candidato alle regionali per la Lega, aveva lanciato l’allarme anche in aula: il buio totale in quest’area facilita l’intrusione dei malviventi e offre loro vie di fuga. I residenti chiedono di installare l’illuminazione pubblica: anche se non risolverà del tutto il problema della sicurezza, può rappresentare un deterrente efficace.

Il vicesindaco con delega alla sicurezza Masini fa notare però che "risulta una sola denuncia di furto negli ultimi 6 mesi. Non credo sia un dato che giustifica un intervento specifico. O quanto meno via Balboni non sembra una zona attenzionata come invece ce ne sono altre...". Secondo il vicesindaco il problema allora è che le persone non denunciano i furti o i tentativi di effrazione. E se i motivi possono essere diversi, "le forze dell’ordine ci sono e devono essere informate su tutte le attività criminose. Meglio affidarsi a loro che ai social o ai vicini di casa che creano allarmismo senza arrivare mai ad una soluzione". C’è anche chi fa notare che a volte le forze dell’ordine arrivano quando i ladri se la sono già svignata. "Purtroppo non abbiamo il presidio dei carabinieri 24 ore su 24. La compagnia dei carabinieri di Novafeltria (da cui dipende Verucchio, ndr)) è lontana e copre un territorio troppo vasto. Questo argomento va affrontato fra istituzioni e noi lo faremo certamente". Chiarito questo, il vicesindaco Masini lancia un appello ai residenti: "L’amministrazione c’è, ha a cuore la sicurezza dei cittadini e non ha nessuna intenzione di lasciare che Verucchio vada verso il degrado. Azioni mirate però si possono fare solo laddove si hanno dei riscontri oggettivi". Tradotto: i verucchiesi informino le forze dell’ordine tempestivamente, collaborando di più.

m.c.