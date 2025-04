"Basta un incidente e la Marecchiese si blocca"

Marecchiese in tilt. La settimana scorsa sono bastati due incidenti a paralizzare il traffico, isolando per ore la Valmarecchia. E dopo i disagi, il comitato che si batte per la nuova Marecchiese torna all’attacco: "Con la chiusura di un tratto della Marecchiese per la rimozione di un tir ribaltato siamo arrivati all’assurdo... Per non parlare di altri incidenti che hanno fermato la viabilità tra Villa Verucchio e Novafeltria per ore, sempre la scorsa settimana. La strada è pericolosa e inadeguata. Anche l’Anas nell’ultima analisi ha confermato che la Marecchiese non è più idonea a ’sopportare’ gli attuali volumi e la tipologia di traffico. Abbiamo chiesto a tutte le parti in causa di accelerare il processo che porterà alla progettazione della nuova Marecchiese".

La richiesta è la stessa da anni: dimezzare i tempi di percorrenza della Marecchiese aumentandone la sicurezza e tutelando i centri abitati con tragitti nuovi e alternativi, allargando anche la carreggiata. "I tempi di percorrenza tra Rimini e l’alta Valmarecchia – continua il comitato – non sono più ragionevoli: si sono triplicati. Ci facciamo portavoce dei residenti che segnalano la pericolosità anche nel deviare il traffico su strade di campagna, come è successo la scorsa settimana, in vie senza illuminazione e molto strette. Qualunque inconveniente avvenga sulla Marecchiese, da Rimini a Badia Tedalda, sono sempre i residenti e le imprese a pagarne le conseguenze in termini di tempo e sicurezza. Nel 2025 questo non è più accettabile. Attendiamo una risposta dall’Anas che, con il supporto dell’allora viceministro ai trasporti Galeazzo Bignami, si era già resa disponibile prima di dicembre. Con i cambi dirigenziali in Anas e al ministero, si sono dilatati i tempi ma confidiamo entro maggio di poter fissare un incontro, con interlocutori e residenti, per un aggiornamento sul progetto".

Rita Celli