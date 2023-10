Basta zanzare. Rivogliamo il caminetto

Altro che autunno. Con il caldo anomalo di questi giorni, crollano tutte le certezze. Ma siamo in ottobre oppure a giugno? La Riviera si gode l’inatteso colpo di coda dell’estate. Centinaia di persone all’assalto della spiaggia. Tutti contenti, insomma? Mica tanto. Per una maggioranza che ama crogiolarsi a torso nudo al sole, c’è una minoranza che maledice le impennate della colonnina di mercurio e brama l’arrivo dell’inverno. Sono quelli che non ne possono più del clima-pazzo e al costume da bagno preferiscono il maglione. Basta racchettoni e zanzare: ridateci la magia di un caminetto crepitante mentre fuori piove o imperversa la bufera.