Bastianini incidente MotoGp Catalogna: come sta il pilota riminese

Rimini, 3 settembre 2023 – Tanta paura oggi pomeriggio per Enea Bastianini durante il MotoGp di Catalogna, in Spagna, al Montmelò (vinto poi da Espargaro). Il pilota riminese della Ducati è stato coinvolto in un terribile incidente al primo giro di gara.

Che cosa è successo

Bastianini, in avvio di Gran Premio, è scivolato alla prima curva e ha innescato una maxi caduta: sono stati coinvolti infatti Zarco, Alex Marquez, Di Giannantonio e Bezzecchi. Alla curva due del primo giro è caduto anche il compagno di squadra Francesco 'Pecco' Bagnaia, colpito poi alle gambe quando era già a terra dalla Ktm di Brad Binder, che non è riuscito a evitare l'impatto. Trasportato all'ospedale di Barcellona, le condizioni di Bagnaia sono risultate meno gravi del previsto.

Infatti Bagnaia ha riportato solamente forti contusioni alle gambe colpite senza alcuna frattura. Bagnaia tornerà in Italia con tutto il team già in serata e tenterà un ulteriore miracolo nei prossimi giorni: quello di provare a rimettersi in sesto per partecipare al GP di San Marino in programma domenica prossima.

Come sta Bastianini

Subito l’incidente di Bagnaia sembrava ben più grave di quello di Bastianini, invece, ad aver riportato le conseguenze peggiori è il pilota riminese. Bastianini infatti dovrà essere operato per le conseguenze della caduta del Gp di Catalogna.

Lo ha reso noto sui social il team ufficiale. "Bastianini ha riportato una frattura non scomposta del malleolo mediale della caviglia sinistra e una frattura sottocapitale del secondo metacarpo della mano sinistra - informa la Ducati -. Sia la sua mano sia la caviglia sono state immobilizzate per consentirgli di recarsi in Italia stasera. Bastianini dovrà essere operato alla caviglia e, per accelerare il recupero, nei prossimi giorni verrà operato anche alla mano”.

Quando rientra Bastianini

Il pilota riminese non potrà quindi di sicuro partecipare al prossimo Gran Premio, in programma a Misano tra una settimana. La gara successiva si svolgerà il 24 settembre in India.