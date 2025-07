Bastonate tra i turisti: scoppia rissa sotto la ruota panoramica

Rimini, 4 luglio 2025 – Una zuffa a colpi di bastone a due passi dal mare, in piazzale Boscovich, di fronte agli occhi dei bagnanti di ritorno dalla spiaggia. Il tutto interrotto, praticamente sul nascere, dall’arrivo delle pattuglie della polizia di Stato. L’episodio, avvenuto verso le 17 dell’altro ieri e filmato con il telefonino da alcuni commercianti della zona, è stato denunciato dal coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Rimini che torna ad invocare un giro di vite, sul fronte della sicurezza, nelle zone calde dell’estate riminese.

“Alcuni balordi - si legge nel comunicato di Fd’I – hanno dato vita a una violenta colluttazione a colpi di bastoni nella zona del porto, nel bel mezzo di un marciapiede affollato di turisti, famiglie e operatori della movida”. Le immagini mostrano un ragazzo steso a terra che si azzuffa con un altro inginocchiato su di lui mentre un terzo giovane continua a colpirlo con un bastone o una stanga di legno. Una scena violenta che si consuma in diretta davanti ai passanti, dei titolari dei negozi e delle altre attività della zona. Proprio in quel momento sopraggiungono sul posto le Volanti della questura di Rimini. Gli agenti riescono a dividere i contendenti, che saranno poi fermati e identificati. Si tratta di giovani nordafricani. Non è chiaro che cosa abbia innescato la rissa (il momento filmato con lo smartphone sembra essere la parte conclusiva di uno scontro cominciato in precedenza, forse direttamente in spiaggia), ma la posizione delle persone coinvolte è ora al vaglio delle forze dell’ordine e non si escludono denunce.

Ma nel frattempo, in zona porto, si torna a parlare del tema dell’ordine pubblico, con Fratelli d’Italia che parla di “sicurezza sotto assedio” e rilancia: “È tempo di restituire dignità e protezione a un’area simbolo dell’estate riminese, che da punto di ritrovo si sta trasformando sempre più spesso in zona franca per episodi di violenza e degrado”. Fratelli d’Italia chiede “ un presidio fisso di vigilanza, soprattutto nei mesi estivi e autunnali” oltre ad un “ rafforzamento concreto della sorveglianza nelle ore serali e notturne”.

Di qui l’appello al sindaco Jamil Sadegholvaad affinché “si prenda atto della situazione e si intervenga con decisione. Siamo da sempre dalla parte delle forze dell’ordine a tutela dei cittadini e degli operatori turistici che chiedono rispetto e protezione. Dalla parte di chi crede in un turismo di qualità, in una Rimini viva ma sicura, bella ma ordinata. Rimini merita sicurezza” conclude Fratelli d’Italia.