Bata chiude: in affitto i locali

L’avventura di Bata, noto e ormai storico marchio di calzature e accessori, a Riccione è finita. Aperto da circa due anni, la scorsa settimana ha chiuso per sempre, senza neppure aspettare la Pasqua che in viale Ceccarini ha portato fiumi di gente, come a Ferragosto. Sulle vetrine, accanto a quelle della Twin-Set che un tempo era estesa anche a quella parte di locale affacciata sulla piazzetta del Faro, è già apparsa la scritta: affittasi. Ai clienti, che increduli in questi giorni si sono trovati davanti alle vetrine vuote, non restano che i negozi della stessa catena attivi a Rimini, in corso d’Augusto e al centro commerciale Le Befane, o a Savignano.