Batman e gli Antenati infiammano le piazze

Tre anni fa scoppiava la pandemia. Di lì a poco, sarebbero partiti i divieti e i lockdown. Sembra passato un secolo, vedendo le tante piazze gremite ieri per il Carnevale. Santarcangelo è stata - letteralmente - invasa per il Corso mascherato. Mancava da un paio d’anni: l’ultima edizione nel 2020 pochi giorni prima che

iniziasse l’emergenza Covid. E il ritorno della festa, complice anche il bel tempo, è stato baciato dal successo. Oltre 15mila persone, arrivate da tutta la Romagna, hanno assistito in centro alla sfilata dei 12 carri allegorici e e dei gruppi mascherati a piedi. Carri preparati da gruppi di Santarcangelo, ma anche di Rimini e Bellaria, di Novafeltria, Gatteo e San Mauro. Tra i più applauditi il carro dei ’Batmatt’, una parodia di Batman, e quello dedicato ai Flintstones, gli Antenati resi celebri dal cartone animato. A fine corteo, in piazza Ganganelli, premi per i carri e le maschere più belle.

Migliaia in piazza anche a Rimini per lo spettacolo di ’Color Coriandolo’, il tradizionale show di Carnevale con trampolieri, acrobati, musicisti e artisti di strada. Fin dal primo pomeriggio piazza Cavour si è riempita di tantissimi bambini mascherati, ma anche parecchi genitori non hanno resistito alla tentazione, presentadosi in costume. Per i piccoli una pioggia di caramelle e di coriandoli. E non è finita: si replica domani in piazza Cavour a partire (dalle 15) con ii personaggi più amati di Alice nel paese delle meraviglie. Ma ’Color Coriandolo’ non era l’unico evento ieri a Rimini: si è festeggiato Carnevale anche a Viserba e Marebello.

Successo anche a Riccione. Al Carnevale a Riccione Paese sono accorsi centinaia di bambini in maschera, per la grande festa in corso Fratelli Cervi e in piazza Matteotti. Per i piccoli giochi, laboratori e anche una caccia al tesoro. La festa "è stata un grande momento di allegria, e la partecipazione è andata ben oltre le aspettative degli organizzatori", sottolinea il Comune in una nota. Per l’occasione, i negozi e le botteghe artigiane sono rimasti aperti per tutto il pomeriggio. La festa è stata organizzata in collaborazione con le scuole dell’infanzia di Riccione, con i bambini che hanno mostrato a genitori e amici le maschere realizzate da loro a scuola. "Dopo quella dell’Epifania, questa – dice il presidente del consiglio comunale Simone Gobbi – è stata un’altra festa di comunità: il Carnevale festeggiato nel cuore cittadino di Riccione Paese. E aver coinvolto i bambini delle scuole ha dato un segno più identitario alla festa".