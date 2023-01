Batta, il comico con il mito di Fellini

Stasera (alle 21.15) torna a Coriano il Teatro comico d’autore con Claudio Batta, protagonista dello spettacolo Da quando ho famiglia sono single, scritto dallo stesso Batta in collaborazione con Riccardo Piferi che ne cura anche la regia. Batta è attore comico, ma non solo, è divenuto noto al grande pubblico con ‘l’enigmista Capocenere’ di Zelig e il capo-cella Ciccio nella sit-com ‘Belli Dentro’. Ironico, sarcastico, mai eccessivo o sopra le righe, l’artista s’appresta a calcare il palco del Corte di Coriano con una carrellata di personaggi e momenti di vita di uomini che oggi devono affrontare un cambio generazionale, di valori e principi, avvenuto troppo velocemente.

Batta, come racconta questi temi sul palco?

"Sono un genitore che s’interroga, ma anche un figlio. Ho più inversioni di ruoli. Un genitore che si chiede continuamente se è giusto quello che fa. Uno che si mette in discussone e lo fa attraverso uno spettacolo che parla con competenza di queste cose senza averle capite. Che affronta i modi per creare gli uomini e le donne del futuro con l’unico metodo possibile: una serie di colpi di fortuna. Si ride molto, ma si prova anche una grande tenerezza nei confronti di una generazione (la mia) che è ancora in bilico tra l’essere figlio e diventare genitore".

S’impara ad essere genitore?

"Non s’impara mai e spesso gli errori insegnano più dei consigli. Poi, per aiutarti ad educare ci sono la scuola, gli amici, i nonni, la tv e le tate. Tutte figure che, se una coppia le valutasse per quelle che sono, alla domanda ‘facciamo un figlio?’ risponderebbe sempre ‘prendiamo un cane’.

Come si fa a cambiare registro così velocemente?

"Non è facile fare più personaggi in un monologo, ma anni di gavetta mi aiutano. Poi sono avvantaggiato, ho un autore come Pifferi che ha scritto per Jannacci, Lella Costa. Ma credo che il lavorare tanto in radio per tanti anni mi permetta di entrare ed uscire da un personaggio con più facilità".

Come nascono i personaggi di Zelig?

"Dall’osservazione dell’umanità. Ero in Calabria e Capocenere mi è stato regalato da una maschera, un signore che solo a vederl, mi ha trasmesso qualcosa di autentico".

Lei è un grande estimatore di Fellini.

"Fellini è pura commedia dell’arte, dava importanza alle maschere, alle facce, ai caratteri, il sogno di qualsiasi attore. Sono 20 anni che fatico, a far capire ai direttori artistici che non sono solo quello delle parole crociate ma un artista, che potrebbe fare altre cose. Io sono una maschera, ma Fellini non c’è più e non ho speranza di interpretare un suo film".

Rosalba Corti