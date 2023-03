Battaglia legale contro l’allevamento: il comitato lancia una raccolta fondi

L’aveva promesso, il comitato ’Per la Valmarecchia’ che da mesi si batte contro il nuovo allevamento di polli a Maiolo: in mancanza di altre possibilità, avrebbe imboccato la strada delle vie legali per fermare lo stabilimento di Fileni in costruzione nella località di Cavallara. Dopo i vari incontri a Secchiano e in teatro a Novafeltria, i flashmob e il picnic di protesta e il gruppo mascherato da polli al Carnevale di Novafeltria, il comitato è pronto ad avviare l’azione legale.

L’obiettivo è "chiedere alla Regione di annullare l’autorizzazione, fermare il cantiere di Fileni e salvare così l’alta Valmarecchia da un nuovo allevamento intensivo". Per farlo il comitato invita ora, attraverso la propria pagina Facebook, a effettuare una donazione "versando anche un solo euro" per finanziare le spese legali (il conto è intestato a ’Figli del mondo’ la causale da riportare è "sostegno comitato per la Valmarecchia").

In attesa di vedere come andrà la raccolta fondi il comitato esulta per i risultati della petizione on line, sulla piattaforma change.org: "Siamo davvero felici di aver raccolto quasi 75mila firme sulla nostra petizione". Le 75mila firme raccolte accompagnano la lettera indirizzata al presidente della Regione Stefano Bonaccini, a cui il comitato ha chiesto un incontro urgente.