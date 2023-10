Battaglia legale dopo l’esposto presentato dall’ex dirigente

Il Comune viene chiamato davanti al Tribunale del Lavoro dalla ex dirigente al Bilancio, Cinzia Farinelli. Per un decennio è stata la donna dei numeri in municipio. Colei a cui bussavano assessori e funzionari per dare corpo a progetti, iniziative ed eventi. Stiamo parlando di Cinzia Farinelli, dirigente al Bilancio prima con Massimo Pironi, poi, per otto anni, con Renata Tosi. Infine per un breve periodo con la giunta Angelini. Fino al giorno che decise di lasciare il Comune per accomodarsi in un ufficio a Forlì della Ragioneria di Stato. Quello della dirigente Farinelli non è stato un addio perché la sua è una mobilità. Di fatto è ancora dipendente del Comune di Riccione a tempo indeterminato, in ‘prestito’ alla Ragioneria di Stato. Se volesse potrebbe rientrare in municipio entro tre anni dall’ultima volta in cui ha varcato la porta per uscirne. Ma al suo posto l’amministrazione comunale ha scelto Luigi Botteghi. Il dirigente è arrivato dal Comune di Rimini per guidare il settore Bilancio e Tributi vacante dopo la partenza della Farinelli. Fin qui tutto bene, ma dal primo giorno di novembre, dunque da domani, Luigi Botteghi diventerà a tutti gli effetti un dirigente del Comune di Riccione a tempo indeterminato, e non più un dirigente in ‘prestito’.

La cosa non è stata accolta con il sorriso da chi lo ha preceduto. Da qui il ricorso al Tribunale del lavoro per contestare l’assunzione del nuovo dirigente. Entrambe le parti, Farinelli da una parte e Comune dall’altra, hanno una propria interpretazione della norma. Secondo il municipio non verrebbe leso il diritto della ex dirigente perché una posizione dirigenziale libera comunque c’è nella pianta organica dell’amministrazione, e a stabilire le deleghe è il sindaco, non un dirigente. Ma la battaglia resta aperta. Il Comune oggi guidato dalla struttura commissariale ha deciso di costituirsi e resistere in giudizio non ritenendo fondato il ricorso della Farinelli. L’esposto risale agli inizi di ottobre e il Tribunale del lavoro ha fissato l’udienza il 21 novembre, in tempi ravvicinati.

Intanto i politici stanno a guardare. All’opposizione ben conoscono la Farinelli per averci lavorato in due legislature. Un ritorno non sarebbe osteggiato, mentre dalle civiche di centrodestra è già arrivata qualche frecciata all’attuale dirigente Botteghi. Rimane alla finestra anche la coalizione che ha sostenuto Daniela Angelini, incluso il Pd che ha sposato l’arrivo di Botteghi, anche se nel partito c’è più di un nostalgico che auspica e lavora per il ritorno di colei che lo ha preceduto.

