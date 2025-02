Battaglia legale sugli hotel da trasformare

Il Comune porta il White suite al Consiglio di Stato. In ballo c’è molto della futura programmazione urbanistica legata al settore turistico. Ricordiamo che la società titolare della struttura affacciata su viale Corridoni era ricorsa al Tar dopo aver acquistato l’edificio, perché il Comune aveva bocciato la richiesta di cambio di destinazione d’uso da ricettivo a residenziale. In questo caso il problema rilevato dagli uffici comunali stava nella zona in cui si trova la struttura. Un’area in cui non viene ammessa la trasformazione delle strutture ricettive. La proprietà, tuttavia, aveva motivato la richiesta davanti al Tar sostenendo che non vi fosse più economicità nella gestione ricettiva, e dunque il cambio di destinazione d’uso era una necessaria conseguenza. Infine i giudici avevano rilevato come l’amministrazione comunale non avesse risposto a questa obiezione. Inoltre per i giudici non è possibile porre vincoli a priori e assoluti, dando quindi ragione ai titolari della struttura.

Il Comune da tanti anni ha un proprio regolamento sugli hotel marginali, quelli con meno di 20 stanze che fin dagli anni Novanta hanno iniziato a essere ai margini del mercato turistico, fino a uscirne. Ma il Tar non ne fa una questione di numero di camere, bensì di anti economicità della gestione. Per altro c’è una recente sentenza del Consiglio di Stato relativa a una struttura ricettiva nel Comune di Rimini chiusa nel 2002, che ha visto riconosciuto il diritto a cambiare destinazione d’uso per realizzare appartamenti.

Il Comune di Riccione ha deciso di portare il caso del White suite a Palazzo Spada per rivedere la decisione del Tar. In ballo c’è il futuro, visto che tante sono le strutture ricettive che potrebbero trasformarsi considerando il dinamismo del mercato immobiliare residenziale in città. Gli immobiliaristi sono alla finestra. "Penso che l’amministrazione debba aver il coraggio di puntare anche sul cambio d’uso delle piccole pensioni anche con più di 20 camere – dice Manuel Perazzini –. Il turismo di massa non c’è più, sarebbe assurdo puntare ancora su questo. Meglio concentrarsi su un turismo di qualità: meno gente, ma con un potere di spesa maggiore. Proprio per questo non possiamo permetterci da una parte di avere degli hotel in prima linea che intercettano clientela disposta a pagare anche 500/600 euro a notte per una camera , per poi incontrare bande di ragazzi ospitati in vecchie pensioncine che girovagano e bivaccare la notte". Anche il Comune vuole rivedere i vincoli, ma "se verrà consentita la trasformazione in appartamenti, con penalizzazioni forti in superficie, allora non cambierà mai nulla".

