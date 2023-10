Battaglia per la colonia Reggiana. Il Comune vorrebbe, ma non può

Tre milioni di euro per ‘il risanamento conservativo e il riuso degli spazi pubblici’ all’interno della ex colonia Reggiana posta sulla spiaggia del Marano, anche se l’immobile non è comunale. La voce si ritrova nel piano triennale delle opere pubbliche adottato dal Comune la settimana scorsa. Anche con il commissario, dopo le previsioni della giunta Angelini e di quella precedente con sindaco Renata Tosi, in municipio puntano sulla Reggiana. Ma al momento non è un immobile del Comune. L’amministrazione comunale lo vorrebbe, ed infatti quando era sindaca Renata Tosi, venne revocato il diritto di superficie dato nei primi anni del duemila alla società Kiron per costruire il grande villaggio turistico Futurismo. Dopo oltre quindici anni di attese vane, e visto il fallimento di Kiron, l’allora giunta revocò la convenzione e con essa il diritto di superficie di Reggiana ed anche della ex colonia Adriatica. Per farlo ci fu un passaggio in consiglio comunale che si espresse all’unanimità, tutti d’accordo. Ma quell’atto venne rigettato dalla Conservatoria dei registri immobiliari. Il Comune ricorse al Tar, ma ad oggi il diritto di superficie è ancora di quel che ne rimane della Kiron. In altre parole l’asta giudiziaria che si è tenuta a Milano pochi giorni fa includeva oltre ai terreni e agli immobili della ex colonia Savioli, anche il diritto di superficie su Reggiana e Adriatica. L’asta è andata deserta, ma verrà riproposta tra la fine dell’anno e l’inizio del 2024. Interessamenti, ha spiegato il curatore fallimentare, ci sono, ma il ricorso e la necessità di avviare un confronto con l’amministrazione sulle potenzialità dell’area stanno frenando i possibili compratori.