Battaglia sui chiringuito "Intervenga il prefetto"

"I chiringuito devono chiudere alle 21,30. Stiamo assistendo a un qualcosa di illegale, in cui si ritrovano atteggiamenti morali discutibili". Pensare che l’ex vicesindaca Gloria Lisi, in consiglio, ha proposto di autorizzare i balli in spiaggia. Proposta bocciata dalla giunta. Se Mauro Vanni, il presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud, spara a zero sul modello notturno dei chiringuito, Gianni Indino chiede azioni concrete. "Ho incontrato di recente – annucia il presidente di Confcommercio – il prefetto Rosa Maria Padovano, le ho rinnovato le nostre preoccupazioni su quanto accade in spiaggia. L’ho trovata molto disponibile, mi ha annunciato interventi a breve. Siamo in attesa". L’ondata di calore se n’è andata, ma in spiaggia i chiringuito tengono alta la temperatura. Le feste organizzate portano migliaia di giovani a bere e ballare sulla sabbia. E si va avanti fino all’una nella notte, attacca Vanni. Di tanto in tanto arrivano i vigili e scattano le sanzioni: 5 finora quelle elevate per i balli abusivi e altre irregolarità. "Multe che servono a poco – ribatte Vanni – Che danno può comportare una sanzione da un migliaio di euro, quando gli incassi della serata sono molto più alti? Servono le chiusure. Non rispetti le regole? Allora chiudi. Purtroppo stiamo assistendo a situazioni paradossali, in cui le regole non vengono fatte rispettare. Mi chiedo dove siano i controlli. Serve un giro di vite, ncerte notti accade di tutto e di più e non voglio scendere nei particolari". Intanto la consigliera di minoranza Lisi ha proposto di regolarizzare il ballo in spiaggia. "Il ballo? E’ forse un problema? Per me ballino pure, ma alle 21,30 le attività devono chiudere. Il chiringuito è sicuramente un’ottima offerta se gestita tra il giorno e la prima parte della sera, poi basta".

Agosto è alle porte e tra i bagnini e i locali la rabbia sale. "Quella dei chiringuito aperti di notte è una situazione di illegalità – riprende Indino – Abbiamo fatto innumerevoli appelli, non è cambiato nulla. Mi sento umiliato e sconfitto per non essere riuscito a far passare il concetto del rispetto delle regole. Purtroppo vedo che non interessa debellare il fenomeno, ma la situazione è potenzialmente pericolosa oltre a essere carente da tanti punti di vista, anche igienico sanitario". Da qui l’appello alla prefettura. E la stoccata a Palazzo Garampi: "Molti dei ragazzi che frequentano i chiringuito non sono turisti, ma del posto. Forse per il Comune intervenire e far rispettare le regole è impopolare".

a.ol.