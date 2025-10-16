Battaglia sulla tassa di soggiorno. Il governo vuole il 30% degli incassi. Magrini: "Non siamo un bancomat"

Negli anni è diventato un ’tesoretto’ irrinunciabile per i Comuni che la applicano. Rimini è stata tra le prime città a far pagare ai turisti l’imposta di soggiorno, che nel 2024 ha portato incassi per 14,2 milioni. Ma le cose cambieranno nel 2026. Perché nel ’decreto anticipi’ (manovra che anticipa la finanziaria) licenziato dal consiglio dei ministri, è previsto che le tariffe dell’imposta possano essere incrementate e che il 30% del gettito vada allo Stato. "Una manovra che ci preoccupa – attacca Juri Magrini, assessore al bilancio – In attesa di leggere il testo, da quanto è trapelato il decreto fa riferimento all’aumento fino a 2 euro previsto per il Giubileo, che a Rimini non abbiamo applicato come hanno fatto grandi città come Bologna e Milano, prorogando la possibilità di aumenti per il 2026. A prescindere dall’entità del provvedimento e da quante e quali città toccherà, resta il fatto che siamo davanti all’ennesima stortura. Così lo Stato fa leva sui Comuni, depotenziando le uniche leve a disposizione degli enti locali per incamerare risorse da investire nei servizi. Un brutto segnale".

Si stima che, con questa manovra, gli incassi della tassa di soggiorno nel 2026 possano salire a 1,3 miliardi. Nel 2024 il gettito entrato nelle casse dei Comuni che applicano l’imposta era stato pari a 1 miliardo e 24 milioni. E il governo userà il 30% del gettito extra per finanziare il fondo per l’inclusione delle persone disabili e quello per l’assistenza ai minori. "Voci di bilancio che devono essere assolutamente garantite – continua Magrini – Ma non è corretto cercare di sostenere queste spese attraverso tributi locali come la tassa di soggiorno. Che, è giusto ricordarlo, è nata come ’imposta di scopo’ e introdotta con un fine preciso: finanziare interventi direttamente connessi al turismo, come siglato anche dalla Corte dei Conti. Se si attinge a questo gettito per le spese a cui lo Stato non riesce a far fronte, viene a meno il senso del tributo in sé. Qual è dunque lo scopo di questa imposta di scopo?".

Rimini aveva presentato tra l’altro, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la proposta per modificare la norma attuale, affinché i Comuni possano usare parte del gettito dell’imposta di soggiorno anche in spese per la sicurezza. Dopo un primo incontro con Piantedosi al Meeting, il sindaco Jamil Sadegholvaad ha inviato al ministro una proposta formale. "Siamo in attesa di una risposta – spiega Magrini – dopo che il ministro aveva dimostrato una certa apertura. Speriamo di avere presto novità. Così come auspichiamo che i parlamentari del nostro territorio, di tutte le forze politiche e specialmente di maggioranza, si facciano portavoce delle esigenze dei Comuni per evitare, per l’ennesima volta, un prelievo ‘forzato’ e iniquo ai danni dei Comuni. Non siamo il bancomat dello Stato". A Bellaria la tassa di soggiorno è stata introdotta per la prima volta da quest’anno. Ma il sindaco Filippo Giorgetti (di Forza Italia) non si mostra preoccupato. "Solo chi aumenta la tassa nel 2026 dovrà versare il gettito extra allo Stato. E noi non pensiamo di incrementarla".

Manuel Spadazzi