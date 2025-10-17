Battaglia sulla tassa di soggiorno: "Il governo prima loda poi toglie. Giù le mani dai soldi dei Comuni"

Sull’aumento della tassa di soggiorno nel 2026, con il 30% di incassi ’dirottati’ allo Stato, "ancora non ci sono determinazioni". A precisarlo è stata ieri a Milano la stessa Daniela Santanchè, ministro del turismo. "Quello che si sta facendo, quello a cui si potrebbe arrivare, ma non ci sono ancora determinazioni, è che parte della tassa di soggiorno, rispetto alle risorse che si stanno mettendo per le Olimpiadi invernali, il 30%, potrebbe tornare allo Stato".

Nel frattempo però, la manovra (contenuta nel ’decreto anticipi’) che prevede la possibilità per i Comuni di aumentare la tassa nel 2026 e versarne il 30% allo Stato, continua a far discutere. E al coro dei contrari si unisce Andrea Gnassi. Per il deputato del Pd "sulla tassa di soggiorno e sul turismo, il governo dimostra ancora una volta di essere autonomo solo nel togliere. Toglie risorse proprie dei Comuni per tenersi la differenza".

Eppure "la tassa di soggiorno è nata – ricorda Gnassi – per finanziare i costi diretti per i Comuni generati dai flussi turistici, dagli interventi per turismo a mobilità, ambiente, depurazione delle acque". E la strategia del centrodestra "è chiara: da un lato, con la ministra Santanchè e proposte di legge di facciata, sbandiera l’importanza del turismo, ma dall’altro toglie alle città ciò che serve per i servizi e i progetti".

Il Pd presenterà presto "una proposta di legge per definire fondi e criteri che garantiscano risorse stabili alle città turistiche". E nella proposta "ci sarà anche la richiesta che viene da Rimini, di poter usare gli incassi della tassa anche per la sicurezza". Non manca poi la stoccata di Gnassi all’amministrazione di Riccione, pur senza menzionarla. "Con la mannaia sull’imposta di soggiorno, spero si accorga e colga la differenza chi, anche dalle nostre parti (chiaro il riferimento a a Riccione, ndr), blandisce il governo per proposte di legge come quella per le città turistiche balneari. Proposta avvallata solo da alcuni sindaci per ritagliarsi visibilità".

Non fa sconti neanche Patrizia Rinaldis. "I sindaci dicono che i Comuni sono il bancomat di nessuno. Giusto, ma nemmeno noi albergatori – dice la presidente di Federalberghi Rimini – siamo un bancomat. Lo Stato non può pensare di coprire il fondo per l’inclusione dei disabili coi soldi della tassa di soggiorno". Detto questo, "ci auguriamo che a Rimini non siano aumentate le tariffe della tassa di soggiorno negli hotel. Dobbiamo mantenere l’equilibrio e magari rivedere come spendere gli introiti dell’imposta, destinando più risorse alla riqualificazione turistica".

Intanto ieri a Bologna si è parlato di un altro tema caldo: concessioni di spiaggia e indennizzi ai bagnini. L’assessore al turismo Roberta Frisoni ha incontrato i rappresentanti di comuni costieri, categorie, comitati. "Dobbiamo fare squadra. Vigileremo sui prossimi passi del governo affinché i provvedimenti annunciati, la riforma del codice della navigazione e il decreto sugli indennizzi, siano adeguati al sistema balneare in Emilia-Romagna".

Manuel Spadazzi