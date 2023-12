Battaglia sulla tassa per le insegne. Poste fa causa al Comune e vince. Il giudice: "L’imposta non è dovuta"

È finita in tribunale la battaglia tra il Comune e le Poste. Oggetto del contendere sono alcune insegne affisse dalle Poste fuori dall’ufficio via Gambalunga. Secondo Palazzo Garampi quelle sono insegne pubblicitarie a tutti gli effetti e pertanto le Poste devono pagare il canone unico sulla pubblicità. Ma Poste, sulla base di recenti norme in materia, nel 2022 non ha versato l’imposta. Il Comune di Rimini a quel punto ha mandato il conto degli arretrati e della sanzione, per un totale di 422 euro. Le Poste hanno presentato ricorso davanti al giudice di pace, ritenendo invece di non dover pagare nulla. Per la società le insegne contestate non possono essere considerate mezzi pubblicitari, sia per il servizio essenziale che Poste svolge, sia perché si tratta di semplici avvisi al pubblico sui servizi offerti. Inoltre le insegne rientrerebbero entro i 5 metri quadrati, dimensioni per cui non è dovuta l’imposta.

Il Comune si è opposto facendo notare che le insegne in questione sono mezzi pubblicitari e che – complessivamente – superano la superficie di 5 metri quadrati, pertanto anch’esse sono soggette anche alla tassa. Non la pensa così il giudice di pace, che ha accolto il ricorso di Poste e ha condannato il Comune a pagare le spese legali, per un totale di 444 euro.

Finita qui? No, perché anche se la somma è modesta, per l’amministrazione la tassa da parte di Poste, per le insegne dell’ufficio di via Gambalunga, è dovuta: la decisione del giudice di pace sul contenzioso si fonderebbe (secondo l’amministrazione) su un’errata lettura delle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia. Per questo il Comune sta già predisponendo gli atti necessari per presentare ricorso e impugnare la sentenza del giudice di pace.

Manuel Spadazzi