Battaglia sull’anfiteatro romano: "Scavi approfonditi per valorizzarlo. Spostiamo il Ceis in un’ex colonia"

"Trasferiamo il Ceis in una delle (tante) ex colonie marine oggi abbandonate, e avviamo finalmente una nuova, straordinaria stagione di scavi archeologici e valorizzazione dell’anfiteatro romano". Mauro Ioli entra a gamba tesa nel dibattito sul recupero del monumento, con una proposta destinata a far discutere. Soprattutto dopo quanto dichiarato dall’assessore alla cultura, Michele Lari, e dal Pd: sulla base della relazione degli archeologi Martina Faedi e Christian Tassinari, "l’anfiteatro e il Ceis possono coesistere", i nuovi scavi "saranno "puntuali e graduali, senza alterare il contesto" e quindi senza toccare la scuola. Per Ioli, architetto, politico di lungo corso ed ex presidente della Fondazione Carim, limitarsi a questo sarebbe un’occasione sprecata. "Rimini può davvero permettersi di continuare a trascurare un patrimonio archeologico e storico di questa portata?".

Osserva Ioli che l’antico anfiteatro "è il terzo grande monumento di epoca romana che ci è rimasto, insieme al ponte di Tiberio e all’Arco d’Augusto. Poteva ospitare fino a 12mila persone: era più capiente dell’attuale Palacongressi". "Gli studi condotti in passato – continua l’ex presidente della Fondazione Carim – e le recenti indagini archeologiche, promosse dal Comune in collaborazione con il ministero della Cultura, stanno gettando nuova luce sull’importanza e sulle potenzialità del sito". E l’ultima relazione "propone di mappare l’intero perimetro dell’anfiteatro". Per Ioli "è proprio questo è il momento per immaginare, con coraggio e discernimento, un grande progetto di scavi, recupero e di valorizzazione del monumento, senza contrapposizioni ideologiche o faziose. Restituirebbe alla città parte essenziale della sua identità storica e creerebbe un nuovo e potente polo di attrazione culturale, turistica e simbolica".

Da qui la proposta: "Le attività del Ceis, meritorie e storicamente radicate, potrebbero trovare una nuova e migliore sede presso una delle colonie marine oggi in disuso. Una soluzione che porterebbe a Rimini un doppio beneficio: liberare il sito archeologico per una nuova, straordinaria stagione di scavi e valorizzazione, e al contempo rigenerare un edificio sottraendolo al degrado e restituendogli una funzione educativa e sociale. Si tratterebbe di un’operazione culturale e urbanistica che guarda al futuro senza rinnegare nulla del passato". Perché "senza fare polemica, una cosa va ribadita con chiarezza: il Ceis si può spostare, l’anfiteatro no. E non è un caso che la sala più ampia e iconografica del Palacongressi sia stata denominata Sala dell’Anfiteatro, in omaggio al grande monumento ancora in parte sepolto, che deve tornare a ’vivere’".

Manuel Spadazzi