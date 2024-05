Battaglia sulle concessioni. Locale fa causa al Comune: "Vogliamo 5mila euro per i danni d’immagine"

Al giudice chiedono che il Comune di Rimini paghi un risarcimento "per il grave danno di immagine". Un danno che sarebbe causato "dall’incertezza del quadro giuridico", dopo che Palazzo Garampi ha deciso di rinnovare le concessioni balneari di un anno (fino al 31 dicembre), legando l’atto della proroga alle future gare per assegnare le attività di spiaggia. L’atto è già stato impugnato al Tar da cooperative dei bagnini, consorzi e associazioni di categoria. E in un caso i giudici del tribunale amministrativo si sono già pronunciati, a marzo, bocciando la richiesta di sospendere il provvedimento del Comune di Rimini presentata da un gruppo di titolari di bar e ristoranti di spiaggia. In attesa di capire che ne sarà delle concessioni, se il governo farà i bandi o meno, ora è partita la battaglia legale per i risarcimenti.

I primi a chiedere i danni a Comune di Rimini sono stati i titolari di un ristorante di spiaggia vicino a piazza Marvelli. Nel loro ricorso al giudice di pace, pretendono da Palazzo Garampi 5mila euro "per il grave danno di immagine" subito, per la decisione dell’amministrazione di legare la proroga delle concessioni per un anno ai futuri bandi di assegnazione delle attività. "Questa fuga in avanti del Comune di Rimini – attacca l’avvocato Vincenzo De Michele, che ha depositato il ricorso per conto dei titolari del ristorante – ha messo in difficoltà tanti operatori, costretti a lavorare nell’incertezza e attaccati da chi continua a sostenere che le concessioni sono scadute e non hanno più i titoli per mandare avanti le loro attività. In realtà ancora non si sa se e come si faranno i bandi. Ci sono sentenze del Consiglio di Stato in contrasto con i provvedimenti presi dal governo. Noi, ovviamente, riteniamo che non i bandi non vadano fatti". E per questo De Michele e la collega Gabriella Guida avevano presentato al Tar, per conto di un gruppo di gestori di bar e ristoranti, il ricorso contro il Comune.

In attesa che la questione venga chiarita, ecco la nuova azione legale avviata contro l’amministrazione per chiedere i risarcimenti. "Faremo altri ricorsi contro il Comune di Rimini – prosegue De Michele – affinché siano riconosciuti i danni d’immagine subiti dagli operatori". "Quello che è stato presentato da un nostro collega – conferma Gabriele Boldrini, titolare del bar Victory e presidente dell’associazione ’Ristoranti sul mare’ – è soltanto il primo ricorso. Presto seguiranno quelli di altri operatori di spiaggia di Rimini, con altre richieste di risarcimento".

Una battaglia legale che si aggiunge a quelle già in corso. Da parte sua, il Comune ha sempre ribadito come tutti gli atti decisi fin qui siano stati "regolari". La proroga di un anno è stata concessa sulla base delle norme decise dal governo. A Palazzo Garampi hanno già deciso di opporsi alla richiesta di risarcimento avanzata dai titolari del ristorante vicino a piazza Marvelli, dando mandato agli avvocati Benedetta Ricci e Marco Carulli di difendere le ragioni dell’amministrazione.