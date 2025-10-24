Battaglia sulle vongole: "La pesca?. Serve una legge sulla taglia minima"

Prorogata per i prossimi cinque anni la deroga alla taglia minima di 22 millimetri per la vongola (contro i 25mm per la taglia generale) e la sua pesca in Adriatico e lungo tutte le coste italiane. Ma c’è chi chiede di modificare la legge definitivamente, e non aspettare ogni volta la deroga. A proporlo è Alessandro Berardi, ex consigliere comunale di Bellaria Igea Marina e tra chi da sempre segue da vicino il settore pesca in città. "Il comparto dei vongolari continua a gioire per una sacrosanta deroga – spiega Berardi – ma se fossi in loro non sarei così soddisfatto. L’abbassamento della taglia minima deve essere definitivamente disciplinato da una legge stabile. Se pensiamo ai rischi legati ai fermi pesca, alle morie di vongole registrate anche quest’anno, il settore deve tutelarsi di più. Tutti gli enti e i soggetti interessati devono adoperarsi affinché la questione venga risolta una volta per tutte. Se esiste un iter ben preciso da seguire per arrivare a chiedere ogni volta questa deroga, possiamo prevederne uno per procedere definitivamente con una legge stabile e non mettere sempre così a rischio il settore".

La richiesta di Berardi arriva a seguito del voto con cui la commissione per la pesca del Parlamento europeo ha respinto nelle scorse settimane l’obiezione presentata da alcuni deputati spagnoli, relativa alla proroga della deroga. Si tratta di un riconoscimento dei risultati concreti ottenuti dai Consorzi italiani di gestione della pesca delle vongole. Berardi osserva: "A 22 millimetri la vongola è già adulta. Lo confermano studi e ricerche. E allora non dobbiamo aver paura di batterci in tutte le sedi affinché questa taglia minima diventi una norma stabile".

Rita Celli