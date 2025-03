Battaglia sull’eolico: i comitati difendono. Parma e Petitti

Sconcertano le dichiarazioni delle consigliere regionali Pd Alice Parma ed Emma Petitti contro gli impianti eolici in Toscana (ai confini con l’alta Valmarecchia). Lo sanno che è proprio per la carenza di fonti rinnovabili che in Italia abbiamo le bollette più alte? Annalisa Corrado, eurodeputata e responsabile nazionale Pd alla transizione ecologica, sconfessi le loro parole. È il duro attacco mosso dall’associazione Energia per l’Italia, dopo la presa di posizione di Petitti e Parma contro i progetti per gli impianti eolici.

In difesa delle consigliere, si schierano i comitati e le associazioni che si battono contro l’arrivo delle pale. "L’associazione Energia per l’Italia non può attaccare così le consigliere regionali Parma e Petitti e censurare la loro interrogazione, nata per tutelare il territorio dai maxi impianti eolici. Nel Montefeltro sono 8 i progetti presentati, con 58 pale alte fino a 200 metri. Se venissero installate, tra Romagna, Toscana e Marche, avremmo abbattimenti di ettari di bosco, rischi ambientali e di frane. Il disegno di legge della Toscana è scellerato".

Per questo le associazioni tornano a chiedere alla Regione Toscana di "di fermare i progetti. Non può non tenere conto delle pianificazioni dei territori confinanti, del parere negativo dell’Emilia Romagna e di altri enti".