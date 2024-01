Battaglia sull’eredità di Attilio Cenni: "I miei compensi? Tutto regolare"

"La denuncia fatta nei confronti miei e di mia moglie è del tutto priva di fondamento". A parlare è Pierpaolo Cenni, fratello di Attilio, l’imprenditore scomparso a luglio. È accusato dalla vedova di Attilio, Patrizia Saitta – assistita dall’avvocato Stefano Caroli – di essersi appropriato indebitamente, assieme alla moglie, di circa un milione di euro. Accuse pesanti che hanno generato una guerra sull’eredità del fratello scomparso. A Pierpaolo e alla moglie, assistititi dall’avvocato Giovanni Boldrini, vengono contestati i compensi percepiti nella gestione di alcune società di famiglia. Dalle verifiche fatte eseguire dalla vedova Cenni sulle società del marito, morto il 17 luglio, sono emerse fatture emesse per servizi contabili e quanto ottenuto per la gestione senza atti che lo certificassero. Secondo Pierpaolo "è corretto, prima di tutto, far presente che l’eredità di Attilio è sicuramente negativa. I debiti dichiarati dalla vedova Patrizia Tina Saitta in sede di inventario notarile ammontano a circa 13 milioni, ma probabilmente sono ancora più alti".

Per quanto riguarda l’accusa di appropriazione indebita mossa dalla vedova, per Pierpaolo e la moglie sarebbero semplicemente le cifre incassate per gestire le società. "I compensi che abbiamo percepito in 10 anni per l’attività svolta sono più che congrui. Le tre società hanno in proprietà due alberghi, Grand Hotel Des Bains e Maddalena che complessivamente fatturano circa 6 milioni di euro e un patrimonio immobiliare con incasso di affitti per circa 300miila euro annui". Pierpaolo offre anche altri dettagli sui conti. "Attilio, dopo il matrimonio con la Saitta, si è indebitato nonostante avesse incassato circa 5 milioni di euro vendendo parte della quote della società alla famiglia".

Restano da chiarire le cifre contestate. "Sia Attilio che mia sorella Maddalena erano perfettamente a conoscenza dei compensi a favore mio e di mia moglie tant’è che Maddalena lo ha messo per iscritto intervenendo in un contenzioso civile attivato dalla Saitta davanti al tribunale di Rimini". Tuttavia mancano atti che certifichino la natura dei compensi. "La denuncia della Saitta si fonda soltanto sul fatto che, come avviene quasi sempre nelle società famigliari, non sono state fatte delibere formali per i compensi, fermo restando che i compensi sono stati contabilizzati tutti e che io e mia moglie abbiamo regolarmente pagato le relative tasse". Sull’eredità contesa di Attilio Cenni la Procura ha aperto un’inchiesta.

Andrea Oliva