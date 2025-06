Batte il cuore del burlesque tra il teatro e la spiaggia

Lustrini, paillettes e piume. Arriva oggi a Rimini ’Cuore e burlesque’, il primo festival internazionale dedicato allo spettacolo nato nell’Inghilterra del Diciottesimo secolo. Una tre giorni fino a domenica tra spettacoli, competizioni, mercatini e workshop.

Si parte alle 19.30 al teatro Cast Oro con il mercatino dell’artigianato burlesque poi alle 21 la ’Competition night’ in cui si sfideranno i migliori artisti nazionali e internazionali, padrone di casa Baby Maky e Freaky Candy. In scena anche la special guest del festival Jeez Loueez (in foto), direttamente dagli Stati Uniti.

Domani mattina ci si sposta invece alla spiaggia 27 con ’Pin up at the beach’, uno shooting fotografico in costume da bagno anni ’50, aperto a tutti. Alle 21 si torna al Cast Oro per il Gran gala e il meglio dell’industria burlesque internazionale. A mezzanotte l’after party all’Ombelico di piazzale Kennedy.

L’ultima giornata, quella di domenica, sarà dedicata ai workshop, dalle 10.30 alle 12.30 al Dancestudio di Rimini. A chiudere la tre giorni, dalle 17 un beach party alla spiaggia 28. "Non sarà un weekend di sole paillettes – spiega la producer Freaky Candy –. Ma tre giorni per veicolare un messaggio, quello dell’accettazione dei nostri corpi".