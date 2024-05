Battesimo dei bagnini di salvataggio

Consegna del brevetto e foto finale sull’arenile del Marano per una una cinquantina di bagnini di salvataggio che dai prossimi giorni potranno prestare servizio nelle vedette affacciate sul mare e nelle piscine degli hotel di Riccione, Rimini e Cattolica. Preparati dalmaestro internazionale della Fin, Giorgio Gori, dal collega Fausto Ravaglia e dall’istruttore Alessio Cancellieri, hanno concluso il corso al Marano Beach cimentandosi nelle prove di canoa. Alla consegna del brevetto per servizio di salvamento e di assistente bagnante in mare hanno preso parte l’ufficiale della Capitaneria di porto di Rimini, Roberta Zangara e il comandante dell’Ufficio marittimo locale di Riccione, Massimo Russo. In totale quest’anno la sessione di salvamento riminese ha tenuto otto corsi per 180 assistenti bagnanti, altri sei hanno interessato le scuole anche fuori provincia. Come conferma Ravaglia: "In questo settore c’è grandissima richiesta di personale, anche in strutture ricettive private e parchi. Molti ragazzi, che hanno seguito i corsi di ossigeno terapia e defibrillatore, cominceranno il servizio in spiaggia sabato giorno di apertura della stagione balneare".