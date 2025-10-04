“Battisti è parte del Pantheon di Forza Italia”, scoppia la polemica. La vedova attacca Tajani: “Lucio è di tutti”

Rimini, 4 ottobre 2025 – Una querelle a distanza che sta facendo rumore. Da una parte Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, che durante la festa del partito non si è limitato a cantare e ballare sul palco con Mogol, ma ha anche dichiarato che “Lucio Battisti è parte del Pantheon di Forza Italia”. Parole che non sono cadute nel vuoto. Dall’altro lato, infatti, c’è Grazia Letizia Veronese Battisti, vedova del cantautore, che non ha nascosto l’irritazione per quella che considera una indebita appropriazione politica del nome e dell’opera del marito.

Una replica netta, tagliente, affidata a una lettera aperta che risuona come una smentita secca: Battisti, scrive, non appartiene e non ha mai appartenuto a nessun partito. Un botta e risposta che tocca un nome sacro della musica italiana e che a Rimini suona ancora più vicino, visto che proprio qui Lucio e la moglie hanno vissuto per molti anni, nella casa di via Ramusio, a due passi dal Grand Hotel. “Caro Giulio Rapetti, in arte Mogol, noto che hai la consuetudine di partecipare ad eventi organizzati da partiti politici, dove ami esibirti cantando e, talvolta, ballando”. Queste le parole di apertura della lettera scritta dalla vedova di Battisti. Che poi aggiunge: “Devo però prendere atto, non senza dispiacere, che quando gli amici del Paroliere celebrano il mito di Lucio Battisti e delle sue opere, si dimenticano regolarmente di informarne gli aventi diritto. Mi vedo oggi costretta a precisare che Lucio Battisti non fa parte, e non ha mai fatto parte, del Pantheon di alcun partito, pur avendo sempre rispettato e onorato le Istituzioni, e che non avrebbe certo apprezzato la sistematica strumentalizzazione del suo nome e della sua opera”. “Lucio Battisti appartiene semplicemente a chi lo ha ascoltato e amato. Appartiene soprattutto a se stesso” conclude Grazia Letizia Veronese Battisti.

A proposito del legame tra il cantautore e Rimini, vale la pena ricordare che il 9 settembre scorso era stata riposizionata, nella rotonda del Grand Hotel, la targa dedicata a Lucio Battisti, che era stata divelta e vandalizzata durante il weekend di Ferragosto. L’associazione Firenze in Armonia ha coperto interamente il costo della nuova targa in marmo, permettendo di ripristinare il tributo al grande artista.