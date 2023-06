Battisti, mi ritorni in mente Morgan sulle orme del mito

Lucio, mi ritorni in mente. Domenica sul palco del teatro Galli di Rimini (ore 21) andrà in scena la celebrazione dell’ultimo periodo musicale di Lucio Battisti, un omaggio ai suoi ‘Album bianchi’. E chi poteva farlo, se non il genio artistico di Morgan, che si esibirà al pianoforte e voce, con l’aiuto di Chiara Galiazzo, voce di colonne sonore e vincitrice di XFactor, che unendosi a Simona Molinari, alla timbrica rock di Filippo Graziani, con la collaborazione e il prezioso contributo dell’Orchestra d’archi e la Band di Rimini Classica, sapranno incantare il pubblico del Galli. Presenterà la serata Franco Zanetti giornalista ed direttore editoriale di Rockol, che alternandosi con gli artisti sul palco, presenterà per la prima volta dal vivo gli Album bianchi del talento di Poggio Bustone.

Il 5 marzo 2023, l’artista indimenticato Lucio Battisti avrebbe compiuto 80 anni, e con questo omaggio speciale e inedito, tutti gli artisti sul palco del Galli, cercheranno di far comprendere o anche solo omaggiare l’arte di questo personaggio unico, figura mitica nella storia della musica leggera, non solo italiana. "L’altro Battisti" e i suoi album, preziosi gioielli musicali che segnano il corso artistico di Battisti, deciso a lasciare la strada battuta per avventurarsi in nuovi percorsi che lo portino altrove, quasi a rivendicare la propria libertà da qualsiasi limite o esigenza commerciale. Quei testi onirici come Don Giovanni del 1986, L’apparenza del 1988, La sposa occidentale del 1990, e Csar del 92’, pietre miliari di una metamorfosi, il sopraffino scollegamento di Battisti che portano i testi filosofici di Pasquale Panella ad essere enigmatici solo per chi non aveva orecchie per capire e sentire che Battisti era diventato "un altro Battisti".

Poi Hegel, il suo ultimo album del 1994 che segna la fine di un periodo musicale che non si può canticchiare in macchina, niente ritornelli da coro con la chitarra sulla spiaggia, ma che rappresentano 8 anni di puro genio, di raffinatezza anche nei suoni, di un percorso filosofico intenso ma poco riconosciuto dagli estimatori del primo Battisti.

Rosalba Corti