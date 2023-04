Battisti, Mogol e Mina L’omaggio ai tre giganti

Da “Acqua azzurra acqua chiara” a “La canzone del sole”, da “Il mio canto libero” a “Se telefonando” ripercorrendo i brani immortali della nostra giovinezza. Un grande omaggio a tre poeti della contemporaneità, un concerto-evento per celebrare i nomi più iconici della storia della musica italiana: Lucio Battisti, Mogol e Mina.

L’appuntamento - organizzato da San Marino Concert Band & Associazione Sound of Silence - è per sabato 22 aprile (ore 21) al Teatro Nuovo Dogana. Sul palco sammarinese si esibirà “La Compagnia”, storica tribute-band di Lucio Battisti e Mogol che, per la prima volta, sarà accompagnata dalla “San Marino Concert Band”, prestigiosa orchestra di fiati, archi e coro composta da oltre 30 elementi. Attualmente la “San Marino Concert Band” è diretta dal maestro Dino Gnassi, musicista, trombonista di livello internazionale che da circa 25 anni opera nel settore discografico e live. Il maestro Gnassi vanta collaborazioni con artisti di primissimo piano: da Barry White ad Andrea Bocelli, da Fiorello a Tullio De Piscopo (è stato, inoltre, per sette anni, al fianco del leggendario cantante soul e R&B Solomon Burke). La “San Marino Concert Band” propone solitamente un repertorio che va dal rock & roll anni ’50 al pop internazionale ma, per questa occasione speciale, per la prima volta affiancherà “La Compagnia” interpretando il filone melodico che ha reso immortali Battisti, Mogol e Mina. La serata vedrà come interprete anche Daniela Peroni, voce molto apprezzata nella Romagna musicale e splendida interprete dei successi di Mina. E proprio il repertorio caldo e graffiante della “Tigre di Cremona” sarà il “plus” del concerto de “La Compagnia”, la formazione musicale che porta avanti la ricca produzione cantautorale di Battisti e Mogol seguendo fedelmente la stesura originale dei loro brani.

Sul palco la “reincarnazione” di Battisti, il cantante polistrumentista Nataniele Fabbri spalleggiato da due incredibili coriste, Debora Silvestri e Sara Lombardini. Attorno a loro la chitarra di Costa Cervone, le tastiere di Vincenzo Piacquadio e Lorenzo Lucchi, il sax di Cristian Perazzini, il basso di Massimo Perli e la batteria di Andrea Bianchi.

Il concerto sarà presentato da Daniele Di Blasio.