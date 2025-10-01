Bea si ispira a Donald Trump per la versione ’Maga’ riccionese

Da ‘Maga’ a ‘Marga’ il passo è breve, almeno per la deputata di Fratelli d’Italia, Beatriz Colombo. La parlamentare ha ‘riccionesizzato’ il movimento lanciato da Donald Trump negli Stati Uniti. Il cappellino rosso di The Donald ha fatto il giro del mondo. ‘Make America great again’, ovvero ‘Maga’, è diventato non solo un simbolo, ma una vera filosofia d’azione politica del presidente degli Stati Uniti per dare una scossa all’economia del Paese a stelle e strisce, finendo per essere l’immagine di un movimento che travalica l’aspetto economico. Ieri, dopo che nella giornata di lunedì il mondo è rimasto appeso alle parole del presidente degli Stati Uniti per ascoltare il piano che dovrebbe portare la pace nella martoriata Striscia di Gaza, la deputata di Fratelli d’Italia se n’è uscita sui propri profili social con un cappellino posso. ‘Make Riccione great again’ che potremmo ridurre in ‘Marga’. A margine dell’immagine la nota di Palazzo Chigi con cui si commentava la proposta di piano di pace statunitense con queste parole: "L’Italia sosterrà gli sforzi di Washington per la ripresa di un dialogo tra Israele e i palestinesi". Intanto a Riccione nasceva ‘Marga’. Chissà se da qui alle elezioni comunali nel 2027 oltre al cappellino crescerà anche un movimento per cambiare la città e farla diventare ‘great again’.

a.ol.