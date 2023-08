Beach Arena rovente Arriva il Circoloco

A Ferragosto non ci si annoia. Tante le iniziative in città, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Wonderland. La versione di Alice torna in piazza Malatesta con una data aggiuntiva, giovedì sera alle 21,30, recuperando lo spettacolo di venerdì scorso annullato per il maltempo. Si bisserà venerdì e sabato con doppia replica alle 21,30 e alle 22,30. Spostandosi nel piazzale del porto, venerdì e sabato, va in scena l’ottava edizione di Balamondo World Music Festival con Mirko Casadei e la sua POPular Folk Orchestra. Due giorni di liscio e di sound internazionale, con grandi ospiti tra cui il Dj e produttore Joe T Vannelli. Ci sarà anche Ivana Spagna il 12 agosto, alle 21, con prenotazione posti a sedere a pagamento. Il Ferragosto accenderà anche la Rimini Beach Arena sulla sabbia. Si parte sabato lunedì 14 agosto con Galactica per una giornata esclusiva all’insegna della musica techno e i migliori dj del momento. In consolle 999999999, I Hate Models, Lea Occhi, Nico Moreno, Trym. Il 15 agosto è la volta di Circoloco, il party, che approda sulla spiaggia della Rimini Beach Arena con dj nazionali e internazionali. Sul palco Anotr – Black Coffee – Carlita – Peggy Gou – Seth Troxler – Sossa. Info e biglietti su: www.riminibeacharena.com.

Non è agosto senza fuochi d’artificio che puntualmente tornano giovedì ai bagni 105-107 di Marebello e domenica ai bagni 112-114 di Rivazzurra. Nel Parco della Serra Cento Fiori, nel Parco XXV Aprile, accanto al bimillenario Ponte di Tiberio, sabato 12 agosto si anima per il Marecchia social fest con SangiuliAngeles, aperitivo dalle 19.30, musica dalle 21. Al Parco degli Artisti, a Vergiano, sabato una serata tutta da ballare con il meglio degli anni ’80, dalle 23. Aprono la serata, alle 21, Sergio Casabianca e le Gocce con il concerto Mash Up. Spettacoli gratuiti con SGR live all’Arena Francesca da Rimini, dove mercoledì 16 agosto alle 21,30 si tiene lo spettacolo ‘The Songwriter’, un omaggio a cantautori italiani. Sul fronte culturale, il giorno di Ferragosto il Fellini Musuem, il Museo della Città e la Domus del Chirurgo riservano l’opportunità di una visita ad ingresso gratuito.