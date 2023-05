Beach Arena tra moda e gare sportive

Quando la spiaggia, lo sport e la moda si uniscono, l’appuntamento è alla Riccione beach Arena. Sabato si inaugura la stagione del complesso sportivo di via Torino, con i due master di beach tennis del circuito femminile Bambu. Durante la finale del torneo, alle 15, è in programma la sfilata di moda di Bambù Riccione. Al centro sportivo, durante il mese di maggio, gli istruttori Matteo Marighella, Francesco Pesaresi, Giacomo Gabellini e i colleghi di Kiklos terranno degli open day, per presentare i corsi di beach tennis e beach volley per adulti e bambini. "Quella di sabato sarà una giornata di divertimento, moda e sport _ dicono i titolari della Beach Arena _ E’ bello unire questo mondo con quello della moda femminile. L’obiettivo è trasformare la Beach Arena in uno spazio polifunzionale aperto anche agli eventi".