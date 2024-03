Beach line festival, 1.500 atleti in spiaggia. Inizia la kermesse sportiva al Marano

La carica dei mille e cinquecento. Domani parte ufficialmente il Beach line festival che come ogni anno porta atleti di tutte le età sulla spiaggia di Riccione a giocare a beach volley. Duecento i campi allestiti sull’arenile dal porto al Marano, e un numero ragguardevole di iscritti nonostante quest’anno il periodo in cui si svolge l’evento è anticipato rispetto al passato. Saranno sette giorni di sport e divertimento a piedi nudi sulla spiaggia. Il cuore pulsante del Beach line festival si trova sulla sabbia antistante piazzale Azzarita dove si incontrano il campo centrale con le tribune e il villaggio della manifestazione. Diverse le attività collaterali dedicate agli atleti fra cui alcuni momenti di degustazione dei prodotti tipici locali. Dall’amministrazione rilevano come la manifestazione, radicata in città da ormai un quarto di secolo, offre in questo periodo di bassa stagione 10milapreenze turistiche alla città coinvolgendo oltre agli hotel anche le tante attività della zona turistica.