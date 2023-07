Beach Run, tutti di corsa nelle isole pedonali

Tutti di corsa: torna a Bellaria la Beach run. L’associazione Dinamo sport, con il patrocinio del Comune, organizza la 13sima edizione della gara podistica regionale Beach run. La competizione, che si svolgerà sabato con partenza al Polo Est alle 19, consiste in una gara di corsa su strada e spiaggia con un percorso nelle isole pedonali lungo 9 chilometri per la sezione competitiva, mentre per la camminata e la family run i tracciati saranno rispettivamente di 6 e 3,5 chilometri. Per iscriversi a queste due ultime gare, occorrerà

presentarsi al Polo Est, nella stessa giornata, fornendo un contributo di tre euro. Al termine della Beach run saranno premiati i primi 15 gruppi sportivi con un minimo di 10 atleti giunti a traguardo.