Beach volley al Polo est: "Motore turistico"

C’è una spiaggia che non si limita a ospitare lettini e ombrelloni, ma che ha deciso di diventare il palcoscenico principale del beach volley nazionale. È quella del Polo Est Village di Bellaria Igea Marina, dove dal 30 agosto al 7 settembre si disputeranno le finali del Campionato italiano assoluto Fonzies 2025. "Collaborare con la Federazione era l’unico modo per costruire un progetto di lungo respiro – sottolinea Massimo Ceccarelli, anima organizzativa del Polo Est –. Partiti nel 2023 con la Coppa Italia, oggi ospitiamo le finali per la seconda volta su due weekend consecutivi. Una formula che non solo valorizza gli atleti, ma coinvolge le famiglie, i giovani, il turismo".

Il format scelto porta con sé una novità dirompente: le finali giovanili Under 14, Under 16, Under 18 e Under 20 non iniziano di lunedì, come avviene altrove, ma già dal sabato. Una scelta che ha avuto un effetto domino. Più presenze, più partecipazione e soprattutto la possibilità per i ragazzi di vivere l’esperienza unica di giocare sul campo centrale, lo stesso dei campioni. "Il fatto di aver dato agli Under la possibilità di scendere sul centrale – spiega Ceccarelli – ha fatto crescere tantissimo le iscrizioni. Per noi è un segnale bellissimo".

I numeri parlano da soli: circa 480 atleti solo per il settore giovanile, altri 160 per la categoria assoluto e 200 per i master. Un movimento che, sommato a tecnici, accompagnatori e famiglie, porterà a Bellaria migliaia di persone. Un indotto turistico che non si esaurisce nella settimana di gare, perché molti scelgono di restare più giorni, trasformando la trasferta sportiva in vacanza. "È un bel circolo virtuoso – sottolinea Ceccarelli – perché anche chi viene per un torneo spesso resta quattro o cinque giorni. Lo sport diventa motore di turismo e conoscenza del territorio".

A dare ulteriore valore all’appuntamento c’è l’eco internazionale: quest’anno il Polo Est ha già ospitato una tappa di qualificazione ai campionati europei per club. "Essere entrati in contatto con la Cev, la Federazione europea, è un traguardo che ci proietta in una nuova dimensione" evidenzia ancora Ceccarelli. Non mancheranno spettacolo e visibilità: dieci campi, tribune gratuite, dirette streaming sul canale YouTube della Fipav, copertura televisiva per semifinali e finali, e persino la voce di Radio Kiss Kiss, partner ufficiale della manifestazione. Eppure, la vera vittoria è un’altra: aver trasformato un’arena balneare in un laboratorio di futuro. Dove sport e turismo dialogano insieme per il benessere della città.

Aldo Di Tommaso