Beach volley calamita: in 4mila per il Kiklos

"Sono attese oltre 4mila persone: è un dato importante, che conferma quanto gli eventi sportivi siano ormai un volano decisivo per il nostro turismo". Non nasconde l’entusiasmo l’assessora al Turismo Milena Casali, parlando di una Bellaria Igea Marina che si prepara a vivere tre fine settimana intensi, tra sport, turismo e cultura. "Tanti sono gli appuntamenti anche del mese di maggio – continua Casali – dopo la settimana ad altissimo livello culturale del Bellaria Film Festival, con la città che si è colorata di rosa per la kermesse del cinema indipendente, ora proseguiamo con tre weekend ricchi di sport".

Si parte oggi e domani con il Beach Volley Kiklos, torneo simbolo della primavera bellariese, che porterà migliaia di atleti amatori e non solo sulla sabbia dell’Adriatico. "Non ci saranno solo sportivi per diletto - sottolinea l’assessora - ma anche atleti impegnati realmente a livello agonistico". A confermare l’effetto volano, sono i numeri: "Tra questo weekend e il prossimo, con un’altra manifestazione Kiklos, supereremo sicuramente le 3mila presenze, e prevediamo di arrivare a 4mila. Sono dati ancora attesi, ma molto indicativi del trend positivo". A dare ulteriore conferma, anche Emanuele Campana, presidente dell’Aia Albergatori: "Rispetto all’anno scorso i numeri nelle nostre strutture sono stabili, ma grazie all’aumento delle presenze negli extra-alberghieri il dato complessivo cresce. Il turismo sportivo, su cui stiamo puntando da anni, ha un impatto forte nel periodo di bassa stagione. Con Kiklos, in particolare, abbiamo fatto un ottimo lavoro".

E tra le grandi manifestazioni, spicca un evento sabato prossimo: il Palazzetto dello sport ospiterà una tappa del Campionato italiano di karate, alla presenza del maestro Miura, leggenda vivente appena insignita in Giappone del decimo dan. Mentre sabato 31 spazio alla Maratonina dei laghi, storica corsa cittadina che unisce sport, natura e accoglienza. "Molti decidono di pernottare: è un turismo esperienziale, quello che vogliamo", ribadisce l’assessora Casali. Gran finale il primo giugno con l’inaugurazione dell’ansa del fiume Uso con il prolungamento del porto. "Un momento simbolico - spiega Casali - legato alla nostra tradizione, che celebreremo con tutta la cittadinanza. Il meteo ci deve dare una mano, ma siamo partiti con il piede giusto. Che sia una stagione piena di appuntamenti, ma soprattutto, piena di emozioni".

Aldo Di Tommaso