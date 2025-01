Beatificazione di padre Galluzzi: la richiesta è in viaggio per Roma

La storia recente di Cattolica si arricchisce di una nota di santità piuttosto importante che inorgoglisce tutto il territorio locale e la sua gente. Padre Domenico Galluzzi, cattolichino, nato nella Regina nel 1906 e scomparso a Faenza nel 1992, potrebbe divenire beato nei prossimi mesi, dopo già essere stato eletto Servo di Dio, e vedendo concludersi a Faenza proprio domenica 12 gennaio la fase diocesana, durata anni, di raccolta di documentazione e testimonianze sulla sua possibile beatificazione.

Dopo anni di ascolto, studio, approfondimento e preghiera, a Faenza, nella chiesa del seminario, quanto raccolto è stato ufficialmente consegnato alla Chiesa per avviare ora il percorso che porterà alla sua beatificazione. Una figura di spicco del Novecento, che ha legato la sua vita – come ha riportato il settimanale cattolico riminese "Il Ponte" – al monastero domenicano "Ara Crucis" di Faenza. Ma Padre Domenico Galluzzi è stato per tutta la sua infanzia e gioventù un figlio di Cattolica.

"E’ stato battezzato nella chiesa dei Santi Apollinare e Pio V – raccontano anche alcuni cattolichini –, cresimato dal vescovo Vincenzo Scozzoli ed è stato sostenuto nei primi passi della sua vocazione, all’interno dell’ordine domenicano, dal parroco di San Pio V di allora, Don Antonio Mei". Da sempre anche uomo di mare e amante della sua terra, si è fermato infine a Faenza, dove è divenuto un formatore spirituale ed accompagnatore di frati, sacerdoti, vescovi, religiosi, giovani. Uno dei suoi ideali era, infatti, la santità dei sacerdoti e fondò proprio a Faenza l’Ara Crucis, monastero domenicano di vita contemplativa. Grande soddisfazione anche tra i suoi parenti cattolichini e nella famiglia Galluzzi, che ha da sempre intrecciato la propria storia con quella di Cattolica come anche nel settore della pesca.

Basti qui ricordare Salvatore "Tori" Galluzzi, fondatore oltre un secolo fa della Coop. Casa del Pescatore, e cugino del sacerdote in odore di santità. "La nostra famiglia con i suoi avi è sempre stata legata al mare e alla pesca – conferma Wilma Galluzzi, pronipote di Padre Domenico –: basti ricordare tra gli anedotti anche come il padre di Domenico, padre conosciuto all’epoca col nome dialettale "Barattieri", era solito vendere il pesce alla griglia in via Marconi dove aveva creato un punto di vendita molto noto. Attendiamo ora che la Chiesa di Roma si pronunci, ma per tutti noi a Cattolica è certamente un grande orgoglio questa notizia". Un anno giubilare ancor più significativo per tutta la gente di Cattolica.

