La beatificazione di don Oreste: “Tanti hanno avuto la grazia da lui. Serve il miracolo per farlo santo”

Rimini, 8 settembre 2025 – Don Oreste per il suo popolo “è già santo”. Perché venga riconosciuto tale dal Vaticano “serve un miracolo accertato dalla Congregazione dei santi”.

Elisabetta Casadei, teologa, è la postulatrice della causa di beatificazione di don Oreste Benzi. Ieri, nel giorno dei 100 anni dalla nascita del fondatore della Papa Giovanni XXIII, ha presentato il suo ultimo libro su don Oreste, La mistica della tonaca lisa. “In quest’opera – dice Casadei – racconto la vita di don Oreste con le sue stesse parole. Sono partita dai primi scritti, quando aveva 14 anni, e sono arrivata fino agli ultimi poco prima della morte (il 2 novembre 2007)”.

La causa di beatificazione ha preso il via nel 2014, con la fase diocesana. Dal 2019 il processo è incardinato presso la Congregazione dei santi in Vaticano. A che punto siamo?

“Siamo in una fase di studio. Si continua a lavorare anche su tutti i documenti (ben 18.632 pagine), sugli scritti editi di don Oreste (libri e articoli) e altri materiali. Perché la Congregazione proclami santo don Oreste è necessario che venga accertato un miracolo. Una guarigione prodigiosa, un evento straordinario ottenuto per sua intercessione”.

Come il caso di Stefano Vitali, guarito da un tumore giudicato incurabile: è il miracolo che ha portato alla beatificazione di Sandra Sabattini.

“Esattamente. Di episodi ne sono stati raccolti tanti. Molte persone hanno ricevuto la ’grazia’ da don Oreste e alcune si sono convertite. Serve un miracolo affinché sia proclamato santo. Ma comunque vada, per tanti don Oreste è già santo. Lo si è visto in questi giorni a Rimini per la festa dei 100 anni dalla nascita. La sua figura resta bella, limpida, amata in tutta Italia. E la comunità della Papa Giovanni XXIII continua a crescere anche senza il suo leader spirituale”.

Nel suo libro affronta con coraggio alcuni aspetti meno noti di don Oreste.

“Sono partita scrivendo i suoi difetti. Lui aveva davvero un caratteraccio, era un romagnolo verace. E ho parlato di com’è cambiato, nel tempo, il suo atteggiamento verso le donne. Negli ultimi anni di vita ha affidato incarichi importanti alle donne, e non era contrario al fatto che potessero diventare preti. E per quanto riguarda la santità...”

Dica.

“Lui ripeteva sempre: non mi interessa essere santo da solo, voglio un popolo santo, perché solo così il mondo può cambiare”.