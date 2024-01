Beccari ai Giochi olimpici

Tutto è pronto per i Giochi olimpici invernali Giovanili che si terranno a Gangwon dal 19 gennaio al 1° febbraio, con Mattia Beccari che rappresenterà San Marino.

L’atleta è stato ricevuto in udienza a Palazzo Mercuri dal Segretario di stato per lo sport, Teodoro Lonfernini, insieme al presidente del Cons, Gian Primo Giardi, al capo missione Gian Luca Gatti e al tecnico Daniele Plebs. Beccari, alla seconda esperienza internazionale dopo aver partecipato l’anno scorso al Festival Olimpico Invernale in Friuli, partirà alla volta della Corea del Sud nella giornata di martedì 16 gennaio dall’aeroporto di Bologna e venerdì 19 gennaio parteciperà alla cerimonia d’apertura a Gangneung. Lo sciatore sammarinese inizierà fin da subito ad allenarsi, seguito dal tecnico Daniele Plebs, prima di fare il suo debutto mercoledì 24 nello slalom gigante. Il giorno seguente sarà di nuovo in pista nello slalom speciale.