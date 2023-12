Beccari e il gol che vale l’Europa: "Vantaggi per imprese e studenti"

Otto anni di viaggio. Ci ha messo un po’ San Marino ad arrivare in Europa. Attraversando quattro legislature, una pandemia e la guerra in Ucraina. Ma, alla fine, quell’accordo di associazione è praticamente cosa fatta. Negoziato chiuso a Bruxelles appena qualche giorno fa. Ora la firma prevista per i primi mesi del prossimo anno, poi la ratifica. A segnare il gol che vale l’Europa è stato il segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari. Sfruttando gli assist di tre suoi predecessori.

Ministro, sente più la fatica di un negoziato durato tre anni o la soddisfazione di aver tagliato il traguardo?

"Non lo nascondo: da un certo punto di vista è stato stancante anche perché questo non era e non è l’unico obiettivo di politica estera. Ma la soddisfazione è di più. Ho lavorato nella San Marino in cui tutto andava bene ma anche in quella degli anni bui. Che non sono stati facili. Abbiamo vinto tante sfide che ci hanno aiutato a crescere. E ora, nel giro di dieci giorni, prima la visita del presidente Mattarella che ci ha detto ’siamo con voi’, ora la chiusura del negoziato. Capirà perché la soddisfazione è di più".

Paese associato all’Ue ma non Paese membro. Cosa cambia?

"San Marino restando un Paese terzo all’Unione Europea avrà lo status speciale che gli permetterà di aderire al mercato unico, come se fosse a tutti gli effetti un Paese membro. Quindi beneficiando delle quattro libertà: la libera circolazione di persone, capitali, servizi e merci".

Un vantaggio per le aziende?

"Loro si confrontano tutti i giorni con il mercato unico e sanno quanti ostacoli esistono ora. Significherà non esserne più tagliati fuori, uscire da una condizione penalizzante. Pensi soltanto al settore degli appalti dei servizi pubblici. Parteciparvi per i sammarinesi è difficile in Italia. In Europa è impossibile. Non sarà più così".

Una svolta non soltanto per le aziende, giusto?

"Le banche non potevano avere relazioni fuori territorio, gli studenti avevano tante difficoltà a studiare all’estero. Per non parlare dei costi più alti, tra un permesso di soggiorno e l’altro. Non sarà più così. Saremo ancora extracomunitari, ma saremo trattati come comunitari".

Insomma, San Marino è in Europa anche se non ne fa parte?

"Possiamo dire così. Abbiamo la stessa possibilità di circolare, studiare e lavorare senza fare parte dell’Ue".

È anche un modo per essere ’meno dipendenti’ dall’Italia?

"In realtà sarà un vantaggio anche per le relazioni con l’Italia, con cui abbiamo già degli accordi. Ma quegli accordi, da quando l’Italia è nell’UE, si sono fatti più complicati. Entrare in questa dimensione europea favorirà nuove relazioni con l’Italia".

Tipo?

"Vedere risolte molte criticità nel libero scambio di merci e servizi che oggi, al di là degli accordi, si scontra sempre di più con la nostra condizione di Stato non aderente al mercato unico e che quindi limita anche l’autonomia negoziale italiana in certe materie>.

Sarà necessario chiedere ai sammarinesi come la pensano con un referendum?

"Non ho mai detto di essere contrario a un referendum sull’argomento. Ma se ci pensiamo, la scelta di andare in questa direzione, verso l’Europa, l’ha fatta il Paese. Già diversi anni fa con un referendum, che non si raggiunse il quorum, poi negli ultimi otto anni quando ben quattro governi hanno abbracciato questo percorso".