Beccari incontra il sottosegretario. Alfredo Mantovano

Ieri a Villa Manzoni, a Dogana, il segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri italiano, Alfredo Mantovano. Ad accoglierlo anche una delegazione della segreteria di Stato e del Dipartimento per gli Affari Esteri. "Numerosi sono stati i temi trattati nell’articolato confronto – riferiscono dagli Esteri – con ampia centralità dedicata al percorso di associazione e all’imminente conclusione del negoziato propedeutico alla firma dell’accordo di associazione della Repubblica con l’Unione europea". Proprio sul tema è stata "ribadita l’ampia convergenza di vedute sulle scelte effettuate e sui passi compiuti, che hanno costantemente ottenuto condivisione e collaborazione proficue da parte dell’amica Italia. Il confronto si è inoltre aperto alle numerose collaborazioni in atto tra i due Stati, nella reciproca constatazione di un cambio di passo nelle relazioni bilaterali".