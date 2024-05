Beccari incontra padre Ibrahim Faltas

Il segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha incontrato Padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia Francescana di Terra Santa, a distanza di un anno dalla sua ultima visita sul Titano. "In un momento così denso di preoccupazioni e di tensioni crescenti per il conflitto in corso in Medio Oriente – dicono dagli Esteri – l’incontro ha assunto un particolare rilievo per la profonda testimonianza che Padre Ibrahim ha confermato al segretario di Stato. Il Vicario di Terra Santa ha rappresentato il dramma crescente e l’emergenza umanitaria in capo a tanti civili, sia a Gaza che in tutta la Cisgiordania". Sottolineata la posizione di San Marino, "anche alla luce della più recente posizione espressa nell’ambito delle Nazioni Unite e della volontà di esprimere vicinanza, sostegno, e impegno fattivo per una soluzione politica in capo alle due parti in conflitto".