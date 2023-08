Beccati a spacciare droga: denunciati tre pusher

Notte di controlli intensi a Santarcangelo. In poche ore i carabinieri hanno fermato un centinaio di persone e circa 50 veicoli. Durante l’attività i militari hanno denunciato per spaccio e detenzione di droga tre persone – fermate in tre diversi contesti – perché sorprese a spacciare hashish e marijuana. Segnalate alla Prefettura altre 5 persone per consumo di drogra. Denunciato per ricettazione un 18enne straniero che, a seguito dei controlli, è stato trovato in possesso di documenti intestati a un’altra persona italiana e già denunciati come oggetto di un precedente furto. L’attività dei militari, che ha visto impegnati i carabinieri di Santarcangelo, i colleghi della compagnia di Rimini e quelli arrivati per i rinforzi estivi, ha permesso anche di fermare e denunciare per furto due uomini, extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, beccati a rubato alimentari in un supermercato. Infine, un’altra denuncia è arrivata per la violazione del foglio di via obbligatorio contro un nordafricano senza fissa dimora, sorpreso a Santarcangelo nonostante il divieto di dimora.