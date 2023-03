Beccato mentre fugge dall’hotel con la droga

Sei involucri di droga nascosti in mano. L’uomo, un cittadino albanese, ha cercato in tutti i modi di celarli agli agenti della polizia di Stato che lo avevano fermato per controllarlo. La pattuglia è intervenuta venerdì scorso attorno alle 17.30 a Marina centro, dopo aver visto l’uomo uscire di corsa da un albergo. Il suo comportamento sospetto ha attirato l’attenzione dei poliziotti, che l’hanno fermato. L’uomo si è mostrato fin da subito molto agitato. Con sè aveva sei confezioni di sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 3 grammi. Per questo motivo è stato arrestato.